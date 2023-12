Escolas de Almeirim fazem sopa sem descascar vegetais

Está a fazer um ano que as sopas são feitas com batatas, cenouras, curgetes e abóboras com casca. Com esta medida já se aproveitaram quatro toneladas de desperdícios que iriam para o lixo. Almeirim está a dar o exemplo.

Os alunos das escolas do concelho de Almeirim andam a comer cascas na sopa e não notaram qualquer diferença. Nem os pais que vão às escolas comer com os filhos, numa iniciativa do município para que os encarregados de educação saibam o que se come, e só no mês de Novembro foram 126. Está a fazer um ano que as sopas são feitas com batatas, cenouras, curgetes e abóboras com casca. Os purés de fruta das crianças da creche também são feitos com cascas. A alimentação fica mais rica com mais nutrientes e poupa-se no tempo e no desperdício. Com esta medida já se aproveitaram quatro toneladas de desperdícios que iriam para o lixo.