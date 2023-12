Novos transportes em Fátima e Ourém arrancam em Janeiro de 2024

Transportes Urbanos de Fátima e de Ourém vão fazer ligação entre as duas cidades e passar por várias localidades do concelho. Transporte para a Vila Medieval e para a zona industrial também está assegurado. Objectivo é melhorar mobilidade nas duas cidades do concelho.

Os Transportes Urbanos de Fátima e de Ourém (TUFO) arrancam no dia 15 de janeiro, com dois autocarros eléctricos, servindo as duas cidades e zonas limítrofes, disse à Lusa o presidente da Câmara de Ourém. “Consiste na implementação de dois circuitos urbanos, um em Fátima e um em Ourém, feitos com viaturas eléctricas que adquirimos no âmbito de uma candidatura ao POSEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos), no valor de cerca de 750 mil euros as duas”, afirmou Luís Albuquerque.

Segundo o autarca, a medida vai permitir, em toda a zona de Ourém e Fátima, ter “viaturas eléctricas a circular diariamente no sentido de facilitar o transporte e o acesso às cidades por pessoas que, eventualmente, trabalhem” ou queiram visitar as cidades. Para Luís Albuquerque, trata-se da melhoria da mobilidade nas duas cidades do concelho que é hoje fundamental, tendo em conta as dificuldades que muitas pessoas têm em aceder a um meio de transporte acessível para o efeito, afirma.

O presidente da autarquia esclareceu que os transportes vão funcionar nos dias úteis, sendo que uma das viaturas, aos sábados e feriados, “fará o percurso Fátima-Ourém-Castelo no sentido de procurar trazer mais gente de Fátima à Vila Medieval”. Luís Albuquerque realçou que o serviço já existiu no passado na cidade de Ourém, mas dada a sua dimensão em termos de área concluiu-se que não se justificava, sendo que, agora, o objectivo é o “circuito de Ourém não ser só feito dentro da cidade, mas alargá-lo também” a outros locais, como à zona industrial ou à Vila Medieval. “Em Fátima nunca tivemos [este serviço], mas sentimos que também há essa necessidade, tendo em conta que existem muitas pessoas que trabalham em Fátima e podem evitar levar a sua viatura para o local de trabalho, aproveitando esta comodidade”, adiantou.

O presidente da Câmara esclareceu que o município adquiriu as viaturas e concessionou o serviço à Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo que, por sua vez, através do contrato de concessão que tem com a Rodoviária do Tejo, é a última quem irá realizar o serviço de transporte, que terá um preço acessével. “É preciso sensibilizar as pessoas, mas eu tenho a expectativa de que possa ser um meio de transporte importante para muita gente”, declarou, exemplificando que o autocarro de Ourém irá “à zona industrial quatro vezes por dia”.