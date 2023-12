partilhe no Facebook

Obra de requalificação do espaço público em Tomar ganha prémio

A obra de requalificação do espaço público da Avenida Nuno Álvares Pereira, Avenida Combatentes e Rua Torres Pinheiro, em Tomar, foi a vencedora do prémio “Sustentabilidade e Inovação edição de 2023” na categoria de Obra (empreitadas concluídas até ao final de 2022), promovido pela Ordem dos Arquitectos e o Fundo Ambiental. A cerimónia de entrega de prémios realizou-se a 14 de Dezembro, no Museu da Água em Lisboa. O prémio tem como objectivo reconhecer publicamente os arquitectos autores de obras que sejam exemplares, inovadoras e que reflictam sustentabilidade e ecoeficiência, distinguindo o arquitecto Paulo Tormenta Pinto, da empresa Domitianus, Lda, e o promotor (município de Tomar) e a empresa construtora Carlos Gil Construções, Lda.

O projecto, que foi elaborado entre 2017 e 2018, já tinha sido distinguido este ano pelo IHRU (Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana) com o prémio Nuno Teotónio Pereira de 2022.