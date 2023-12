Projecto pioneiro de iluminação pública em Tomar já está em funcionamento

Substituição da iluminação tradicional por iluminação pública inteligente está praticamente concluída no concelho de Tomar e tem tido resultados ao nível da poupança energética.

O projecto pioneiro de iluminação pública inteligente no concelho de Tomar, que veio substituir a iluminação tradicional por lâmpadas led, celebrado em 2019 por um valor de cerca de 11 milhões de euros durante 16 anos, foi um dos temas discutidos na reunião camarária. Até à data foram pagos cerca de 2,3 milhões de euros e está previsto para o próximo ano (2024), segundo o orçamento, o pagamento de quase 800 mil euros, referiu o vereador da oposição Tiago Carrão (PSD). Tendo em conta que o contrato vai continuar em vigor durante os próximos três mandatos autárquicos, o vereador questionou se a substituição da iluminação já está concluída em todo o concelho e se a inteligência para a monitorização em tempo real das falhas na iluminação está a funcionar.

Hugo Cristóvão, presidente da autarquia, explicou que tem sido um trabalho contínuo e que algumas das funcionalidades ainda não estão a funcionar. Em relação à detecção imediata de avarias, o presidente do município admite que tem havido algumas falhas que têm reportado à empresa. O autarca disse ainda que foram instalados dois tipos de BIPs (Braço de Iluminação Pública), os mais normais, que estão pelas artérias, e um outro modelo que está essencialmente no espaço urbano. Houve ainda algumas situações excepcionais que mantiveram a tipologia do candeeiro existente e alteraram apenas o interior.

