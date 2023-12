A comunidade imigrante do Vale de Santarém

Oriundos de países asiáticos, instalaram-se no Vale de Santarém onde residem e se juntam para rezar numa mesquita improvisada. Uma reportagem com imigrantes que vieram para ficar.

A maioria trabalha na agricultura, mas há quem prospere com pequenos negócios. Partilham casa ou quarto e a vontade de ficar neste país, onde se imaginam a educar os seus filhos. Retratos de uma comunidade que tem crescido nos últimos anos, a propósito do Dia Internacional das Migrações que se assinala a 18 de Dezembro.

No Vale de Santarém há um multiculturalismo crescente que contrasta com os que ali moram desde sempre. A comunidade de imigrantes que ali se tem instalado, maioritariamente oriunda da Índia e do Paquistão, não só esgotou as velhas casas que durante anos permaneceram vazias, como deu vida ao comércio local. A cada meia dúzia de passos, nalguns casos menos, há agora uma barbearia, uma mercearia paquistanesa onde se vendem produtos nacionais mas maioritariamente de origem asiática, e até uma mesquita onde, num silêncio profundo, os muçulmanos rezam várias vezes ao dia.