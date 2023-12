Actualização do tarifário da água em Santarém penaliza os maiores consumidores

O tarifário da água e saneamento básico vai ser actualizado em alta no concelho de Santarém em 2024, mas o aumento vai penalizar sobretudo os maiores consumidores. Para a maior parte dos consumidores, que gasta até 10 metros cúbicos (m3) de água por mês, o acréscimo mensal na factura não deverá ser superior a um euro, explicou Ramiro Matos, presidente do conselho de administração da Águas de Santarém, na reunião de câmara onde o novo tarifário foi aprovado.

O mesmo responsável referiu ainda que a factura para os comerciantes deverá baixar e que a actualização do tarifário não deverá ter grande impacto nas instituições particulares de solidariedade social. Ramiro Matos lembrou que após alguns anos sem mexidas nos preços, no âmbito das medidas de apoio às famílias implementadas pela empresa municipal durante o período de pandemia, o tarifário tem vindo a ser revisto, conforme impõe a entidade reguladora do sector, mas de forma gradual e penalizando sobretudo quem mais gasta. Ou seja, pretende-se “minorar o impacto do aumento no primeiro escalão, impondo maiores sacrifícios nos escalões mais altos”, sintetizou. A Águas de Santarém mantém também as modalidades de tarifário especial e tarifário de famílias numerosas com descontos para quem cumprir os requisitos exigidos.

Para os consumidores domésticos, um consumo mensal entre zero e 5m3 será taxado a 0,4843 euros m3 (em 2023 foi de 0,4617 euros por m3); no escalão 6-15m3 será de 0,9558 euros/m3 (em 2023 foi de 0,9017 euros/m3); no escalão de 16 a 25m3 o tarifário passa para 1,9560 euros/m3 (era de 1,8453 euros/m3); e consumos superiores a 25m3 serão tarifados a 3,0373 euros/m3 (era de 2,8654 euros/m3”. Esses consumos têm ainda indexadas as tarifas de saneamento.