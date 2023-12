La Vuelta chega a Ourém a 18 de Agosto de 2024

A 79º edição da Vuelta foi formalmente apresentada em Madrid, Espanha, e confirmou a realização das três primeiras etapas de um dos maiores eventos de ciclismo mundial em solo português, com destaque para a segunda etapa que parte de Cascais e terá meta instalada em Ourém. A Volta a Espanha em bicicleta é uma das maiores competições do calendário desportivo internacional e representa uma oportunidade única para promover o concelho de Ourém além-fronteiras, já que é um acontecimento com projecção mediática à escala mundial e com transmissão televisiva assegurada para cerca de 190 países.

A edição da Vuelta, que terá início a 17 de Agosto, em Lisboa, foi apresenta numa sessão que contou com os principais intervenientes no processo, onde se incluiu o Presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque. O momento permitiu avaliar a complexidade e grandiosidade do evento e o que isso representa para os territórios envolvidos, com um evidente impacto económico associado ao acolhimento de uma caravana de sensivelmente três mil pessoas. O município está já a desenvolver acções que potenciem esta oportunidade e fez-se representar na conferência de imprensa de apresentação do evento com um stand institucional dedicado aos ex-libris do concelho.