Mação entregou bolsas de estudos e prémios de mérito

O município de Mação entregou 22 bolsas de estudo a alunos do ensino superior, relativas ao actual ano lectivo, e quatro prémios de mérito, a alunos do concelho, referentes ao ano lectivo 2022/23. A cerimónia decorreu na quarta-feira, dia 27 de Dezembro, no auditório do Centro Cultural Elvino Pereira. Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, marcou presença na iniciativa e fez-se acompanhar pelo restante executivo municipal, presidentes das várias juntas de freguesia do concelho e pelo director do Agrupamento de Escolas.

Neste ano lectivo de 2023/24, houve 14 renovações de bolsas de estudo e oito novas. O apoio da autarquia consiste na oferta de uma bolsa de 150 euros durante 10 meses a alunos do ensino superior público. Os prémios de mérito e de excelência dizem respeito aos resultados do ano lectivo 2022/23. Os prémios do segundo e terceiro ciclo são de 250 euros enquanto no ensino secundário são de 500 euros.