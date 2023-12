Ministra da Ciência visitou projectos em curso na Escola Agrária de Santarém

A ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, esteve de visita ao concelho de Santarém onde tomou contacto com diversos projectos que estão em curso. O périplo, no dia 27 de Dezembro, começou na Escola Superior Agrária de Santarém (ESAS) onde o presidente do Politécnico de Santarém, João Moutão, e a diretora da escola, Margarida Oliveira, apresentaram as futuras instalações do Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia Agroalimentar.

A comitiva, que integrou ainda o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, o vice-presidente, João Teixeira Leite e os vereadores Nuno Russo e Diogo Gomes, visitou também as futuras instalações da residência para estudantes do Colégio dos Regentes, que vai receber 75 novas camas, e as instalações da residência de São Pedro. Elvira Fortunato conheceu ainda a empresa Cricket Farming e a unidade de Investigação e Desenvolvimento da Entogreen e a sua unidade industrial de bioindústria.

“A visita da senhora ministra à Escola Superior Agrária de Santarém e às empresas de investigação, desenvolvimento e inovação do nosso concelho são um motivo de grande satisfação e orgulho para a nossa comunidade”, afirmou Ricardo Gonçalves, citado em nota de imprensa divulgada pelo município.