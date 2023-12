Morre na sequência de uma fuga de gás em Almoster

Uma fuga numa garrafa de gás numa habitação em Almoster, no concelho de Santarém, provocou uma vítima mortal do sexo masculino na tarde desta sexta-feira.

Um homem morreu ao início da tarde desta sexta-feira, 29 de Dezembro, na sequência de uma fuga numa garrafa de gás. O acidente ocorreu numa habitação da Rua do Penedo, em Almoster, no concelho de Santarém, confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-Regional da Protecção Civil da Lezíria do Tejo.

O alerta foi dado às 14h17. No local estiveram os Bombeiros Sapadores e Voluntários de Santarém. O óbito foi declarado no local depois da chegada da equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém.

Em actualização