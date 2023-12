Ourém chega a acordo com proprietários para abertura de rua

A Câmara Municipal de Ourém chegou a acordo com os proprietários das parcelas de terrenos entre a avenida Dr. Francisco Sá Carneiro e a Rua Teófilo Braga, em Ourém (junto ao antigo hospital de Santo Agostinho), com vista à abertura de um arruamento de atravessamento entre as duas vias. Trata-se de um processo iniciado em 2007 e que, pela sua complexidade, só agora foi possível definir um modelo de ocupação e distribuição de benefícios e encargos, de forma a garantir uma solução urbanística de loteamento, conjunta com os três proprietários.

A operação, prevista no Plano de Urbanização de Ourém, assume grande relevância para o desenvolvimento da cidade pela sua localização e potencial urbanístico já que se trata de uma extensa área intersticial e expectante, localizada no centro, próxima dos principais equipamentos e serviços públicos. No seguimento do acordo, houve a preocupação de manter os critérios de redistribuição entre proprietários, nomeadamente no que diz respeito a áreas destinadas a lotes e edificabilidades, numa área total de terreno superior a 11 mil metros quadrados.

Na última reunião da câmara foi aprovada a proposta de acordo e a proposta de modelo de ocupação e distribuição de benefícios e encargos. Seguidamente irá ser elaborada a operação de loteamento assim como os projectos de infraestruturas gerais, para que os proprietários possam receber os lotes respectivos.