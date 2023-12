Passagem de ano em Santarém mexe com o trânsito e estacionamento

A zona do Campo Infante da Câmara e da praça de toiros vão ter restrições ao trânsito e estacionamento entre as 08h00 do dia 31 de Dezembro e as 06h00 do dia 1 de Janeiro.

O trânsito na cidade de Santarém vai sofrer alterações no âmbito dos festejos de passagem de ano. De acordo com a Câmara de Santarém, a circulação e o estacionamento de veículos pesados vão ficar interditos no Campo Infante da Câmara, na envolvente da Praça de Touros Celestino Graça e na Rua Engº António José Souto Barreiros Mota entre as 08h00 do dia 31 de Dezembro e as 06h00 do dia 1 de Janeiro.

Ainda segundo o município, vão também haver restrições à circulação de peões na zona envolvente da Casa do Campino, entre esse edifício e o restaurante “Adiafa” durante as 8h00 do dia 31 de Dezembro e as 6h00 do dia 1 de Janeiro.

A circulação na estrada do Poço do Reto vai ser somente permitida em ambos os sentidos a moradores, veículos de socorro e veículos da empresa Águas de Santarém. A circulação rodoviária no troço entre a sede da Associação Scallabis Night Runners e o Campo Chã das Padeiras é permitida apenas a moradores, veículos de socorro, veículos afectos à realização de treinos/jogos de futebol no campo Chã das Padeiras, veículos ao serviço da Câmara de Santarém e de apoio ao evento entre as 8h00 do dia 31 de Dezembro e as 6h00 do dia 1 de Janeiro. O município acrescenta que vai ser permitido o estacionamento no recinto destinado à realização do Mercado Quinzenal.