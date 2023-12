Populares tentam parar obras na ribeira de Rio de Moinhos 

As obras de requalificação de um troço de cerca de cinco quilómetros na ribeira de Rio de Moinhos, no concelho de Abrantes, continuam a ser alvo de contestação popular e já originaram participações judiciais e duas providências cautelares para correcções no projecto. “Estão em causa questões como fracionamento da despesa, contorno dos limites legais de obrigatoriedade de Estudo de Impacte Ambiental (EIA), inexistência de cartografia de risco de cheia com habitações e outras construções sinalizadas, destruição do ecossistema, violação da legislação da água, ausência de discussão pública e falta de autorização de proprietários”, disse à Lusa João Carvalho, membro da Irís - Associação Nacional de Ambiente e um dos proprietários dos terrenos confinantes com a ribeira e abrangidos pela empreitada.