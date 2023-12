Vila Franca Centro sem solução à vista após nova reunião

Da quarta reunião promovida entre a Câmara de Vila Franca de Xira e os donos das lojas do devoluto centro comercial Vila Franca Centro (VFC), no dia 14 de Dezembro, continua sem existir unanimidade na intenção de venda das fracções. Na reunião, que se realizou à porta fechada na Fábrica das Palavras e onde marcaram presença representantes de 75% da permilagem do VFC, foram apresentados os resultados das avaliações feitas por três entidades escolhidas pela comissão de proprietários, conforme tinha sido acordado na reunião anterior. Todas as avaliações colocam como possíveis usos futuros do Vila Franca Centro a sua manutenção como centro comercial, mudança e adaptação a edifício residencial, transformação em apartamentos de renda acessível ou em edifício de serviços.