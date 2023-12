Antigo Hospital Civil de Santo Agostinho em Ourém vai ser requalificado

Na tarde de 12 de Dezembro foi assinalado simbolicamente o início das obras de requalificação do antigo Hospital Civil de Santo Agostinho, em Ourém, com o propósito de expandir as instalações e aprimorar as condições nas várias respostas sociais levadas a cabo pela Fundação Dr. Agostinho Albano de Almeida. O local, que é sede da Fundação, tem um legado histórico que remonta ao seu fundador, Agostinho Albano de Almeida e à sua benevolência.

A simbólica bênção da primeira pedra, realizada pelo Padre Jorge Guarda, Pároco de Nossa Senhora da Piedade, deu o mote para o tributo a um legado iniciado há precisamente 133 anos, a 12 de dezembro de 1890. A Fundação persiste em honrar e administrar o legado, que agora se materializa numa obra com um investimento estimado em 4,5 milhões de euros, com um prazo de execução de 16 meses. O financiamento da obra foi possível através de uma candidatura bem-sucedida por parte da Fundação ao Programa Pares 3.0, contribuindo com cerca de 2,4 milhões de euros. A Câmara Municipal de Ourém também se associa à requalificação através de um apoio directo de 250 mil euros, acrescido de um protocolo anterior realizado de cerca de 600 mil euros, já em vigor. Do montante, cerca de 460 mil euros são para a requalificação.

A intervenção vai possibilitar expandir a capacidade da Estrutura Residencial de Apoio a Idosos de 64 para 80 utentes, do Centro de Dia de 5 para 10, e do Serviço de Apoio Domiciliário de 13 para 20 pessoas. O projecto visa melhorar significativamente as condições do Centro de Apoio a Idosos, promovendo o bem-estar dos utentes. Além disso, vai proporcionar a requalificação de um edifício centenário, conferindo-lhe uma utilização alinhada com a vontade do fundador, refere a autarquia em comunicado.

Luís Miguel Albuquerque, presidente do município, enalteceu o árduo trabalho da direcção da Fundação, sublinhando que esta é a sétima requalificação/ampliação de edifícios no âmbito da acção social em curso no concelho, de um total de 11 previstas, representando um investimento global superior a 20 milhões de euros. “Estes números reflectem a vitalidade e a importância da rede social, assim como a ambição das instituições em aprimorar as suas instalações e em providenciar cuidados de excelência aos seus utentes”, vincou.