Finalistas da Escola Secundária do Cartaxo receberam diplomas

Os alunos finalistas da Escola Secundária do Cartaxo receberam no dia 15 de Dezembro os diplomas de conclusão do 12º ano, numa cerimónia que decorreu no Centro Cultural do Cartaxo organizada pelo Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita. Uma sessão muito participada em que estiveram presentes alunos, encarregados de educação, professores, órgãos de gestão do agrupamento e representantes do município, que felicitaram os alunos e também a escola pela aprovação da candidatura ao Centro Tecnológico Especializado de Informática, no valor de mais de 1 milhão de euros. A cerimónia contou com animação musical a cargo de alunos e ex-alunos.

Como tem sido habitual, a Caixa Agrícola do Cartaxo ofereceu um prémio pecuniário aos melhores alunos que concluíram o 11 e 12º anos no último ano lectivo, a que se juntou este ano também a empresa de mármores Artstone. Os prémios do 11º ano foram entregues anteriormente e nesta cerimónia foram premiadas as alunas do 12 º ano Margarida Ferreira, dos Cursos Científico-Humanísticos e Débora Santos, do Curso Profissional de Técnico de Acção Educativa.