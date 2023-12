Hospital Distrital de Santarém atinge limite de internamentos em cuidados intensivos

partilhe no Facebook

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) atingiu na sexta-feira, 29 de Dezembro, o limite da capacidade de internamento em cuidados intensivos, “com 60% dos casos a dever-se a infecções respiratórias”, tendo sido activado o nível 3 do plano de contingência, indicou a unidade de saúde.

Entre segunda e quinta-feira, o Serviço de Urgência do HDS atendeu uma média de 400 pacientes por dia (um aumento de 49 em média por dia em relação ao mesmo período do ano passado), chegando a 481 episódios de urgência na terça-feira. Dos 1.601 pacientes que passaram pela Urgência nesses quatro dias, incluindo 505 na Urgência Pediátrica, 147 tiveram que ficar internados. De acordo com o hospital, tal como na Unidade de Cuidados Intensivos, a maior parte dos casos atendidos na Urgência dizem respeito infecções respiratórias.

“Face ao elevado número de doentes na Urgência a necessitarem de internamento, o HDS decidiu activar o nível 3 do plano de contingência, reforçando o número de camas de internamento”, adianta ainda o hospital. Na nota, o HDS alerta ainda à população para que evite ir às urgências com sintomas leves de doença, pois isso prejudica o atendimento dos casos realmente urgentes e que “requerem cuidados imediatos e inadiáveis”.

“O HDS reforça ainda a importância de a população seguir as recomendações da Direção-Geral da Saúde para as temperaturas frias e perante sintomas gripais, assim como de utilizar a Linha de Saúde (808 24 24 24) antes de se deslocar aos serviços de urgência”, lê-se na nota.