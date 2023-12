Luís Albuquerque faz balanço positivo de um ano marcado por requalificações e visita do Papa

Presidente da Câmara Municipal de Ourém destacou as muitas iniciativas realizadas pela autarquia, a regeneração urbana e das freguesias do concelho e a visita do Papa Francisco a Fátima durante a Jornada Mundial da Juventude.

A última Assembleia Municipal de Ourém ficou marcada pelo balanço do ano realizado pelo presidente do município que destacou a “quantidade e qualidade das inúmeras iniciativas no sentido de projectar a imagem do território à escala nacional e internacional”. Luís Albuquerque referiu a FeirOurém, “que voltou a trazer milhares de visitantes”, o regresso do “Festival de Setembro”, “uma iniciativa que voltou a colocar a Vila Medieval de Ourém no mapa nacional, o “Música a Gosto”, entre outros. O presidente da câmara destacou ainda a visita do Papa Francisco a Fátima, durante a Jornada Mundial da Juventude, e a calorosa forma como foi recebido pela população. “Merece igual destaque a programação cultural e artística de excelência, devidamente adaptada ao contexto de cada uma delas. E por falar em programação de excelência, importa realçar a actividade e a missão do Teatro Municipal de Ourém, inaugurado há dois anos e meio, e desde então dedicado à consolidação de Ourém como ponto de referência, também a nível cultural”, vincou, acrescentando que a chegada de uma etapa da Volta a Portugal também é um marco histórico no concelho. “Com a participação na Volta a Portugal conseguimos reforçar a posição de Ourém no mapa nacional. Com a adesão à próxima edição da Volta a Espanha vamos projectar o nosso território em 190 países, perante uma audiência de milhões de pessoas em todo o mundo”, sublinhou.

Regeneração do concelho

Luís Albuquerque destacou ainda o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido na área da regeneração urbana e das freguesias do concelho. O autarca enumerou algumas das empreitadas que estão em curso ou que terminaram muito recentemente, nomeadamente a requalificação total da Avenida D. Nuno Álvares Pereira, a reabilitação do espaço público da aldeia de Aljustrel, a requalificação da Estrada de Minde, a construção do Edifício Multiusos de Caxarias, que vai albergar a nova sede da junta e também um novo centro de saúde, entre outras.