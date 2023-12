Refeições em escola de Almeirim aumentaram 40% em 2023

A Escola EB 2/3 Febo Moniz, em Almeirim, serviu em quatro meses mais de seis mil refeições. Segundo dados divulgados pelo presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, entre Setembro e Dezembro de 2023 a escola serviu 6.311 refeições, mais 40% em relação ao período homólogo, onde foram servidas 4.486 refeições.

O autarca salienta a aposta numa alimentação saudável com lanches escolares, fruta escolar, uma nutricionista a tempo inteiro, e recorda o projecto “Pai, mãe… convido-te para almoçar”, uma iniciativa do município em colaboração com os Agrupamentos de Escolas que visa incentivar os pais a almoçarem com os seus filhos para alcançar dois grandes objectivos: incentivar momentos em família e dar aos pais a possibilidade de avaliar por si a comida que os seus filhos têm nas escolas, “de forma a desmistificar a ideia que muitas vezes passam que a comida não é boa”, refere Pedro Ribeiro. O autarca de Almeirim sublinha que refeição escolar em ALmeirim custa no máximo 1,46 euros. “Não há, nem em casa, forma de comer sopa, prato principal, salada, pão e sobremesa por um valor destes”, salienta.

Recorde-se que os bons hábitos alimentares nas escolas de Almeirim foram motivo de reportagem na edição impressa de O MIRANTE de 28 de Dezembro de 2023. Está a fazer um ano que as sopas nas escolas de Almeirim são feitas com batatas, cenouras, curgetes e abóboras com casca. Os purés de fruta das crianças da creche também são feitos com cascas. A alimentação é mais rica com mais nutrientes e poupa-se no tempo e no desperdício. Com esta medida já se aproveitaram quatro toneladas de desperdícios que iriam para o lixo. A medida começou a ganhar forma em Janeiro de 2023 num desafio colocado pela própria empresa que tem a concessão das refeições, a Gertal. Fez-se a experiência, deu-se as sopas aos adultos da comunidade escolar e a ideia ganhou forma. Seguiram-se as análises microbiológicas feitas pela empresa e a confecção avançou para os pratos dos alunos desde a creche ao secundário.