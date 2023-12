Abrantes debateu sobre acção social e saúde

O Centro Hospitalar do Médio Tejo participou nas Jornadas Sociais e da Saúde de Abrantes. Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração do CHMT, marcou presença evidenciando o compromisso da instituição com a inovação e a melhoria dos cuidados de saúde na região do Médio Tejo.

As Jornadas Sociais e da Saúde de Abrantes proporcionaram um palco vital para a discussão e partilha de inovações na esfera social e de saúde. Sob o tema “A Inovação faz Abrantes: no social e na saúde”, o evento organizado pela Câmara Municipal de Abrantes reuniu profissionais de diversas áreas para abordar projetos e experiências que visam aprimorar a qualidade de vida da comunidade local.

O principal propósito do evento era promover a troca de conhecimento e fomentar a reflexão sobre a implementação de soluções criativas nas áreas social e de saúde. Os participantes tiveram a oportunidade de apresentar projectos inovadores já em execução, assim como partilhar experiências transformadoras vivenciadas em Abrantes.

O foco do segundo dia das Jornadas concentrou-se nas questões do parto e da parentalidade. Casimiro Ramos elogiou o trabalho realizado na maternidade do CHMT, pioneira ao oferecer aos futuros pais um curso de preparação para o parto, uma iniciativa que demonstra o comprometimento do CHMT em proporcionar uma experiência positiva e informada aos casais durante um momento tão especial. Além disso, o evento contou com a participação activa de profissionais de enfermagem do CHMT, como Hermínia Barradas que moderou um painel com um tema muito relevante: “Parto e Parentalidade - Experiências positivas em Abrantes”, e Paula Carrilho, que fez uma apresentação sobre “Preparação para o nascimento e parentalidade - Método Gentlebirth”.