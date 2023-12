Canil de Tomar recebe 13 mil euros para melhorar condições e serviços veterinários

O Centro de Recolha Oficial de Animais de Tomar, conhecido como Canil-gatil Intermunicipal, candidatou-se a várias campanhas do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas para melhorar as condições dos animais e das instalações. A informação foi dada em reunião de executivo pelo vereador Hélder Henriques (PS). A campanha de apoio à esterilização de cães e gatos de companhia foi outra das candidaturas do Canil-gatil de Tomar no valor de 30 mil euros, sendo que lhes foram atribuídos 9.500 euros. Neste momento aguardam a aprovação do restante valor condicionado à libertação de verbas.

Aprovada na totalidade foi a campanha de prestação de serviços veterinários de assistência de animais detidos pelos Centros de Recolha Oficial dos Animais por famílias carenciadas, associações zoófilas ou que integrem colónias registadas ao abrigo do programa CED (Capturar-Esterilizar-Devolver), essencialmente colónias de felídeos, no valor de três mil euros. À espera que o financiamento seja aprovado, no valor de cerca de 50 mil euros, está a candidatura relacionada com as obras de melhoria do Canil-gatil Intermunicipal de Tomar. Em causa está o alargamento das instalações e melhoria de condições para os animais.