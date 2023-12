Escolas de Torres Novas desafiadas a reduzir consumos de água e electricidade

As escolas do concelho de Torres Novas foram desafiadas pela câmara municipal a reduzir os consumos de água e electricidade e a adoptarem boas práticas ambientais ao longo do ano lectivo. O projecto inovador, que se dá pelo nome de “Escola que Reduz”, já está em andamento e traz vantagens para os estabelecimentos de ensino que conseguirem cumprir os objectivos. De acordo com o vereador com o pelouro do Ambiente, João Trindade, que falava na última reunião do executivo municipal, “todo o valor que seja reduzido” ao longo deste ao lectivo “reverterá 50 a 75%” para as escolas. No âmbito desta iniciativa que, destacou o vereador, é inovadora e única a nível nacional, os alunos são desafiados a fazerem a diferença através de pequenos gestos como fazer a correcta separação de resíduos nos ecopontos distribuídos pelo recinto, aproveitar os biorresíduos produzidos na escola para fertilizar os espaços verdes, plantar árvores para aumentar biodiversidade, não desperdiçar água e fechar sempre a torneira, colocar no recinto escolar hotéis para insectos e caixas-ninho e apagar sempre as luzes quando os alunos saem da sala.