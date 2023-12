Protecção civil e associativismo vão continuar a ser prioridades em Ourém

A protecção civil, o associativismo e o empreendedorismo continuam a estar no topo das prioridades do executivo municipal de Ourém. O presidente da câmara, numa comunicação lida na última assembleia municipal, destacou o protocolo através do qual o município estabeleceu um apoio camarário até ao valor de dois milhões de euros com vista à construção do novo quartel dos Bombeiros Voluntários de Fátima. “Foi mais uma medida que nos enche de orgulho, por vários motivos. Primeiro, porque reconhecemos e agradecemos o contributo inestimável de todas as corporações de bombeiros; depois, porque estamos a contribuir para a resolução de um problema que se arrastava há largos anos; finalmente, porque bem sabemos que nunca conseguiríamos contribuir com um valor tão considerável se não fosse tão positivo o resultado da estratégia financeira” do município, disse.

No contexto da protecção civil, o autarca realçou ainda a construção de cinco pontos de água no concelho, no âmbito do combate a incêndios rurais e florestais, o apoio à aquisição de novas viaturas e o apoio à aquisição de kits de primeira intervenção para as juntas de freguesia que não tinham o equipamento.

Importância das associações e empresários

No âmbito do associativismo, 2023 foi ano de valor recorde no total das verbas protocoladas com as diversas colectividades, num investimento total de cerca de meio milhão de euros, representando um aumento de 80 mil euros em relação ao ano anterior. Também o tecido empresarial foi destacado na intervenção de Luís Albuquerque. “Ourém e as suas gentes são pessoas de garra e empreendedoras, competindo ao município criar condições para que possam desenvolver as suas ideias e os seus negócios. Por isso foram dados passos seguros rumo à ampliação da Zona Industrial de Caxarias (…), foi iniciado o procedimento para aquisição de terrenos para a ampliação da Zona Industrial de Ourém (…) e começou a ser construída a Área de Acolhimento Empresarial de Freixianda, um novo equipamento que será verdadeiramente crucial para a regeneração da Zona Norte do concelho”, vincou.