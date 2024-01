partilhe no Facebook

Recolha de resíduos em Alverca do Ribatejo

Na véspera de Natal desloquei-me ao lixo para depositar os meus resíduos. Não foi surpresa ver os contentores cheios e com amontoados de lixo na rua. Esta é uma situação normal para um morador da Rua José Lopes em Alverca do Ribatejo. Fiquei surpreendido por não ter havido uma especial atenção face à véspera de Natal e aos resíduos que daí resultam, o que me gera preocupação face ao estado em que a rua estará daqui a dois dias.

Passei pela urbanização vizinha (Malvarosa) e apercebi-me que tudo se encontrava limpo, sem nenhum contentor cheio. Esta situação pode dever-se a um cuidado extra na limpeza ou pelo facto de existirem muito mais zonas para despejar o lixo de casa (esta segunda situação deveria de estar acautelada na gestão urbanística da câmara). Envergonha-me esta situação que atrai bichos e pragas e que pode colocar em causa a saúde pública.

Sandro Antunes