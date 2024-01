Vêm aí alterações ao trânsito em várias ruas de Arcena

A Junta da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho viu aprovada em reunião de câmara a sua proposta de alteração ao Regulamento de Trânsito do Concelho, com foco na zona de Arcena. As alterações visam estabelecer novos regimes de circulação, estacionamento e prioridades em vários arruamentos da localidade: Rua João de Deus, Rua Marquesa Alorna, Rua Ferreira de Castro, Rua Gil Vicente, Rua Júlio Dinis, Rua Pedro Nunes, Rua Alexandre Herculano e Rua Miguel Torga.