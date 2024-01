Em três meses houve 21 reclamações nas piscinas de Vila Franca de Xira

Entre 1 de Agosto e 31 de Outubro foram registadas 21 reclamações de utentes das piscinas do concelho de Vila Franca de Xira, a maioria nas piscinas municipais da Póvoa de Santa Iria. Os dados constam da última informação escrita dada pelo presidente do município aos eleitos da assembleia municipal.

Uma das reclamações, sobre a impossibilidade de efectuar o pagamento fraccionado em multibanco e numerário na piscina do Forte da Casa, demorou 145 dias a ser respondida. Nessa piscina houve também queixas sobre o tempo de espera para atendimento durante o primeiro dia de novas inscrições, não permissão de transporte de saco desportivo para o interior e desaparecimento de chinelos. Na piscina municipal da Póvoa de Santa Iria, onde se registaram mais reclamações, a maioria diz respeito a alterações de horário para as quais foram efectuadas as inscrições, alteração nos níveis de aprendizagem e falta de aviso de não realização de aula de natação. Entre outras queixas nas diferentes piscinas estão temperatura da água e ambiente demasiado baixas, atendimento desmarcado, discordância com os métodos de aprendizagem, tempos de espera, aumento de preços e falta de informação sobre os dias de encerramento.