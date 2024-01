O primeiro bebé do ano no Médio Tejo nasceu a bordo de uma ambulância

Matilde é o primeiro bebé do ano de 2024 a nascer na nova Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Devido ao incêndio na maternidade de Abrantes na véspera de passagem do ano, o parto decorreu a bordo de uma ambulância no nó da Zibreira, concelho de Torres Novas, em plena A23.

O “bebé do ano” na nova Unidade Local de Saúde do Médio Tejo não nasceu nas quatro paredes da maternidade em Abrantes, mas sim a bordo de uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Torres Novas, com o apoio da equipa da Viatura Médica de Emergência Rápida (VMER) de Abrantes e dos Bombeiros Voluntários de Minde, no nó da Zibreira, em plena A23. Mãe e bebé encontram-se bem, após um parto muito rápido nasceu pelas mãos do médico Carlos Boto e da enfermeira especialista Anabela Pereira e apoio do técnico de emergência pré-hospitalar Cláudio Gaspar.

O incêndio que deflagrou no Bloco de Partos da Maternidade de Abrantes na véspera de ano novo (ver caixa) tornava quase certo o facto de não haver “bebé do ano” na região do Médio Tejo, mas um reviravolta inesperada fez do 1 de Janeiro de 2024 um dia especial. Num parto muito rápido, de gestação completa de 41 semanas, Matilde nasceu com 3.045 quilogramas, por volta das sete da manhã, tornando-se o primeiro bebé da história da recém-criada ULSMT, e o “bebé do ano de 2024” de toda a região de toda a região do Médio Tejo.

A sua mãe, Ana Patrícia Lebre, natural de Minde, encontra-se bem, e muito feliz, tendo já sido transferida após o parto, com a sua bebé, para uma enfermaria de internamento no Hospital de Leiria. Matilde é o segundo filho de Patrícia Lebre e vai juntar-se a uma família numerosa – é a quinta filha de Francisco Nunes, o pai, que assistiu no exterior da viatura de emergência ao insólito nascimento. Com irmãos entre os 10 e os 26 anos, a pequena Matilde vai ser agora a mascote da sua família, ainda para mais com a grande aventura do seu nascimento para recordar. Também na ULSMT o nascimento de Matilde vai para sempre marcar a história da instituição, mostrando que a população pode confiar no Serviço Nacional de Saúde (SNS), refere em comunicado o Centro Hospitalar do Médio Tejo.

No primeiro turno da VMER de Abrantes de 2024, das 00h00 às 08h00, foram assistidas cinco ocorrências de emergência médica inadiável. O nascimento de Matilde ocorreu no final do turno e ao primeiro minuto do ano a mesma equipa assistiu uma idosa do Médio Tejo com uma fibrilhação auricular, que se encontra estabilizada na Urgência Medico Cirúrgica de Abrantes.