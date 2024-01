Município do Sardoal vai ter novo site em 2024

Presidente da Junta do Sardoal questionou, na última assembleia, sobre os erros do site do município. Miguel Borges esclareceu que problema vai ser resolvido com novo site.

Miguel Alves, presidente da Junta de Freguesia do Sardoal, trouxe para cima da mesa, na última assembleia municipal, os problemas que o sítio do município na internet tem tido. Segundo o autarca a situação é recorrente e classificava a ligação como não segura e não permitia downloads.

O presidente do município, Miguel Borges (PSD), esclareceu que é um problema que é comum aos 11 municípios da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e que vai ser resolvido, no início de 2024, com a implementação de um novo sítio. O social-democrata afirmou que o problema não tem riscos ou perigos para os utilizadores e que é uma questão que está a ser resolvida em conjunto com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.