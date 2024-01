Serviço de transporte a pedido em Alpiarça em funcionamento

“Uso-transporte flexível da Lezíria do Tejo” chegou no dia 1 de Janeiro de 2024 no concelho de Alpiarça.

O “Uso”, serviço de transportes a pedido em veículos ligeiro, iniciou no concelho de Alpiarça no dia 1 de Janeiro de 2024. Segundo o município de Alpiarça, o serviço pretende servir a população em ocasiões ou locais em que a deslocação por autocarro não seja possível ou viável. Vai funcionar de acordo com reserva até ao dia útil anterior ao da marcação da viagem. As reservas têm de ser feitas em dias úteis das 9h00 até às 12h30.