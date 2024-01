Tomaram posse os novos órgãos sociais dos Bombeiros da Barquinha

partilhe no Facebook

Os novos órgãos sociais da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha tomaram posse no dia 29 de Dezembro. António Augusto Ribeiro assumiu a presidência da direcção. Filipe Morais e Manuel de Oliveira ficaram com os cargos de vice-presidente e tesoureiro, respectivamente. A direcção conta ainda com dois secretários, Maria Piedade e António Mação, dois vogais, António Rodrigues e José Cunha e António Costa e José Esteves como suplentes.

Victor Pombeiro foi eleito presidente da mesa da assembleia-geral, acompanhado por José Pimenta como vice-presidente, Manuel Honório como secretário e Manuel Silva, suplente. O conselho fiscal é presidido por Carlos Chambel, tendo Daniel Fernandes como secretário, João Gralha como relator e Nuno Gomes como suplente.

Na estratégia e programa para o mandato, a nova direcção considera a celebração do centenário, no ano 2025, a oportunidade de introduzir melhorias significativas e preparar o futuro, pensando na sustentabilidade da associação.