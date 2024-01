Alverca quer respostas sobre aterro da Valorsul

Junta de Alverca confirma queixas e quer uma audiência com a administração da Valorsul, empresa responsável pela gestão do aterro sanitário de Mato da Cruz.

O executivo da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, liderado por Cláudio Lotra, pediu uma audiência à administração da Valorsul, empresa responsável pelo aterro sanitário de Mato da Cruz, por causa dos problemas que têm sido sentidos na freguesia. Cláudio Lotra, presidente da junta de freguesia, confirma que a autarquia tem recebido queixas de moradores relacionadas com o funcionamento do aterro, em particular de quem vive perto, nas localidades de Arcena e Bom Sucesso e que todas essas manifestações de desagrado da comunidade têm sido encaminhadas para a Valorsul.