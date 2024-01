Construção de centro de saúde e posto da GNR são prioridades em Alpiarça

A passagem da Unidade de Saúde Familiar (USF) de Alpiarça de tipo A para tipo B e a construção de um novo edifício para o centro de saúde local são um dos investimentos previstos para o orçamento para 2024. A presidente do município, Sónia Sanfona, esclareceu que já existe financiamento para a obra do novo centro de saúde faltando apenas a formalização da candidatura para lançar concurso público para iniciar a construção. O orçamento para 2024 é de cerca de 13,7 milhões de euros. Em 2024 a Câmara de Alpiarça pretende implementar um projecto-piloto, em parceria com a Guarda Nacional Republicana (GNR), para acompanhar e monitorizar os idosos do concelho que estão sozinhos ou tenham problemas de saúde e não tenham autonomia.

Também o posto da GNR é uma das prioridades. A obra já está em construção e Sónia Sanfona prevê que esteja concluída em Agosto ou Setembro de 2024. Com as novas instalações para a GNR fica liberto o edifício dos antigos paços do concelho que o município quer candidatar a financiamento comunitário para reabilitar o espaço e criar ali o Museu da História de Alpiarça. Outra das intenções para 2024 é a construção de uma creche pública.

A presidente da autarquia explicou que já está concluído o projecto de legalização da albufeira dos Patudos, o que vai permitir apresentar, em conjunto com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), uma candidatura a fundos comunitários para reabilitar a albufeira. O executivo municipal está actualizar o regulamento da zona industrial. Também vai haver um investimento ao nível da protecção civil nomeadamente nos bombeiros municipais. A presidente recordou o “enorme peso” financeiro que os bombeiros, por serem municipais, têm na despesa da autarquia comparando com outros municípios onde isso não acontece. Sendo o parque de veículos mais antigo, em média de idade, em todo o distrito, Sónia Sanfona considera fundamental substituir os veículos para segurança dos doentes e também do corpo de bombeiros. É intenção do município adquirir uma nova ambulância uma vez que duas viaturas estão em muito mau estado.

O vereador da oposição destacou as despesas com pessoal da Câmara de Alpiarça. João Pedro Arraiolos (CDU), que se absteve, referiu que há três anos a despesa era de cerca de 3,5 milhões de euros e para 2024 está previsto uma despesa de cerca de cinco milhões de euros.