Lezíria recebe 27 novos médicos para fazerem o internato

A nova Unidade Local de Saúde da Lezíria recebeu esta quarta-feira, 3 de Janeiro, 27 novos médicos que vão fazer o internato no Hospital de Santarém e nos centros de saúde. A maior parte dos médicos recém-licenciados vai fazer a formação geral e seis vão fazer a formação na especialidade de Medicina Geral e Familiar, dois na formação específica de Cirurgia Geral, dois na Pediatria, um na Ortopedia e um na Ginecologia e Obstetrícia.

A Unidade Local de Saúde da Lezíria integra o Hospital de Santarém e os centros de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria, que vai ser extinto, numa única gestão.

A presidente do conselho de administração do Hospital Distrital de Santarém, Ana Infante, salientou na cerimónia de acolhimento dos jovens médicos que estes "ficarão na história" da unidade, uma vez que são os primeiros internos da nova estrutura que entrou em funcionamento no dia 1 de Janeiro.

A administradora realçou que a nova unidade pretende “privilegiar a integração de cuidados, fomentando cada vez mais cuidados de proximidade, a prevenção na saúde e o tratamento dos doentes crónicos recorrendo a tecnologias digitais (por exemplo, a telemonitorização e a teleconsulta)”.

Ana Infante destacou ainda a vantagem de se promover sinergias entre o hospital e as unidades de cuidados de saúde primários. "Agora trabalhamos todos para a mesma instituição", sublinhou.

Decorreu também uma sessão que contou com as intervenções da directora do Internato Médico do HDS, a médica Rita Paulos, e de Cristina Esteves, adjunta da directora clínica, na qual os internos de formação específica foram apresentados aos respectivos directores dos serviços que irão integrar.

A cerimónia de acolhimento dos novos internos contou também com as intervenções de Hugo Sousa, director executivo do ACES Lezíria, que fez uma breve caracterização da ULS Lezíria; de Rita Paulos, directora do Internato Médico do HDS, a quem coube a condução da cerimónia; de Cristina Nobre, directora do Internato Médico do ACES Lezíria; de João Teixeira Leite, vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém; de Pedro Ribeiro, presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), da Câmara de Almeirim e do Conselho Consultivo do HDS; de João Ferreira, coordenador da USF Côrtes d’Almeirim; e de José Durão, presidente da Comissão Nacional do Médico Interno (CNMI) da Ordem dos Médicos.