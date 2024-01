Nova polémica com milhões perdidos para Centro de Excelência para a Agricultura

Presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, com a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, a quem atribui responsabilidades por não ter tomado medidas quando o INIAV perdeu cinco milhões de euros de fundos comunitários

A Câmara de Santarém desistiu de financiar o projecto do Centro de Excelência para a Agricultura e Agro-indústria, a criar na antiga Estação Zootécnica Nacional, no Vale de Santarém, devido à perda de financiamento europeu superior a cinco milhões de euros do quadro comunitário que agora terminou. A autarquia decidiu mudar a agulha e apoiar projectos do mesmo ramo que a Escola Superior Agrária de Santarém pretende desenvolver; e o presidente do município, Ricardo Gonçalves (PSD), defende mesmo que a ministra da Agricultura devia ter sido demitida por não ter exonerado aquele que considera ser o responsável pela perda desse financiamento – o presidente do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV).