Ourém é formalmente “fundador” da Fundação de Serralves

A Fundação Serralves organizou, no passado dia 14 de Dezembro, a sua reunião anual do conselho de fundadores, momento que permitiu a formalização da adesão de 26 novos fundadores desta instituição cultural, lote onde está integrado o município de Ourém. A cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, que firmou o protocolo que reconhece a significativa e de qualidade actividade cultural desenvolvida em Ourém.

A Fundação Serralves desenvolve um amplo trabalho cultural, que incide na promoção da cultura contemporânea, no desenvolvimento de acções pedagógicas que atingem anualmente mais de 180 mil jovens e na dinamização das suas diferentes estruturas, com contributos para a construção de uma sociedade esclarecida, criativa e inovadora. A cooperação entre o município e a Fundação Serralves tem como objectivo proporcionar à população uma oportunidade para ampliar os seus hábitos culturais, além da dinamização de um conjunto de iniciativas que promovam a cultura contemporânea e a sensibilização ambiental. Com o estatuto de “fundador”, o município poderá usufruir de um conjunto de vantagens no acesso a visitas de estudo, exposições itinerantes, assim como entradas na Fundação Serralves com condições especiais. Ao abrigo do protocolo estabelecido, a autarquia vai ceder um donativo de 100 mil euros distribuído por um período de quatro anos, o que viabiliza a continuidade da actividade da Fundação enquanto estrutura fundamental na vida cultural do país e com forte relevância socio-económica.