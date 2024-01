Quando os genes nos roubam a visão e nos obrigam a reaprender a viver

O Forte da Casa é uma armadilha para quem não consegue ver, com carros nos passeios, pilaretes, buracos mal assinalados e floreiras no caminho de quem é cego. Hoje assinala-se o Dia Mundial do Braille e O MIRANTE partilha a história de Humberto Baptista, pasteleiro, que perdeu a visão pouco depois dos 30 anos e teve de reaprender a viver.