Repetem-se queixas das avarias dos elevadores na estação ferroviária de Azambuja

Alertas do município à Infraestruturas de Portugal de nada valem e recentemente uma idosa ficou presa num dos equipamentos.

Há mais de um ano que as queixas dos utilizadores sobre as constantes avarias dos elevadores que dão acesso às plataformas da estação ferroviária de Azambuja se repetem, sem de nada valerem. O problema tem causado constrangimentos sobretudo a quem tem mobilidade condicionada e, recentemente, uma idosa ficou presa no interior de um dos equipamentos que voltou a avariar, tendo sido necessária a intervenção dos bombeiros. “Antes da véspera de Natal os três elevadores estavam inoperacionais e continuam. Aquilo já não vai lá com remendos e reparações”, afirma José Manuel Caetano, que reiteradamente tem alertado a Câmara de Azambuja para o problema numa tentativa de esta pressionar a Infraestruturas de Portugal (IP), entidade responsável pelos equipamentos.

