Tendas e caravanas são recurso para quem não consegue pagar renda de casa

Cada vez há mais pessoas a viver em caravanas em Alhandra, Póvoa de Santa Iria e Castanheira do Ribatejo porque não têm dinheiro para comprar casa ou pagar renda. O retrato é feito por André Escoval, porta-voz do movimento Porta-a-porta que nasceu de uma conversa de café entre amigos de Vila Franca de Xira.

Existem pessoas a viver em caravanas em Alhandra, Póvoa de Santa Iria e na Castanheira do Ribatejo porque não têm dinheiro para comprar casa ou pagar uma renda. Em Lisboa já existem famílias a viver em tendas. De manhã saem para o trabalho, deixam os filhos na escola e regressam à tenda ao fim do dia. O retrato é feito por André Escoval, porta-voz do Porta-a-Porta – Casa para todos, um movimento nacional pelo direito à habitação.