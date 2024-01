47 anos ao serviço da Justiça

Em nove anos, Manuel Grilo, trabalhou com três juízes presidentes, que gerem a comarca, e executou muitos desafios como o de instalar o Tribunal da Concorrência num prazo reduzido. Chegou a dizer ao juiz presidente que se no dia 1 de Abril de 2012 o tribunal não estivesse a funcionar como exigia a Troika, atirava-se para debaixo do comboio.

Manuel Grilo desceu as escadarias de pedra do Tribunal de Santarém pela última vez como quadro da justiça no dia 3 de Janeiro, depois da tomada de posse do seu sucessor. Diz que nunca mais lá mete os pés. Promessa de quem carrega um peso de 47 anos de justiça, mas ninguém acredita. Quem o conhece sabe que é um desabafo de quem precisa de descansar dos dias de angústia. Como naquele 5 de Março de 2012 em que lhe ligaram para instalar o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão em 26 dias. No dia 1 de Abril a Troika deslocava-se a Santarém para confirmar que o Estado estava a cumprir esta exigência.