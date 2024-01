Cartaxo adere à campanha “Janeiro sem álcool”

A Câmara do Cartaxo associou-se à campanha da Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado (APEF) que promove, a nível nacional, a consciencialização para a doença hepática alcoólica, uma consequência do consumo excessivo de álcool. A iniciativa, sob o mote “31 dias sem álcool”, surge no âmbito do desafio “Janeiro sem álcool”. Morrem em Portugal anualmente cerca de duas mil pessoas por cirrose hepática, a fase mais avançada da doença, e calcula-se que cerca de oito a dez por cento dos portugueses tenha problemas do fígado. É a nona causa de morte em termos gerais e a quarta de morte precoce.



De acordo com os últimos dados do Eurostat (2019), 8,4% dos europeus com 15 e mais anos consumia álcool diariamente, 28,8% semanalmente e 22,8% mensalmente. Portugal está no topo da tabela com um quinto (20,7%) da população a consumir álcool diariamente, seguido da Espanha (13%) e da Itália (12,1%). Segundo um relatório do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), venderam-se em Portugal, em 2021, cerca de 492 milhões de litros de cerveja, 32,1 milhões de litros de outras bebidas fermentadas, 15,7 milhões de litros de produtos intermédios e oito milhões de litros de bebidas espirituosas. Estes valores representaram uma subida ao nível dos quatro segmentos de bebidas, mais acentuada nas bebidas espirituosas e menos nas cervejas, face a 2020, ano em que ocorreram descidas. Em 2021 as vendas aproximaram-se dos valores de 2019.