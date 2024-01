Junta de Aveiras de Cima faz doação à Cruz Vermelha para a compra dos novos fardamentos

Delegação de Aveiras de Cima contou com uma doação da junta de freguesia para a compra das novas fardas.

A delegação de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha Portuguesa arrancou o ano com novos fardamentos, pensados para os profissionais ficarem mais visíveis e para que sejam mais facilmente identificáveis.

Para esta mudança a delegação de Aveiras de Cima, no concelho de Azambuja, contou com uma doação por parte da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, que cobriu cerca de metade do custo total das fardas, que ronda os três mil euros.