Renaturalização do corredor ecológico do Almonda decorre a bom ritmo

Está em curso e a decorrer a bom ritmo a obra de renaturalização do corredor ecológico do rio Almonda, no concelho de Torres Novas. A empreitada, adjudicada à empresa Unikonstrói, Lda, resulta de um investimento de 448 mil euros mais IVA e tem um prazo de execução de 210 dias. Em curso, de acordo com o município de Torres Novas, estão a decorrer trabalhos de limpeza do leito e margens do rio, erradicação de espécies vegetais invasoras, reperfilamento e estabilização das margens, requalificação da galeria ripícola e da vegetação das margens, criação de percurso associado a espaços de estadia e de observação de natureza.

O objectivo, destaca a autarquia, “é valorizar o rio Almonda, assumindo-o como um corredor ecológico estruturante que permita a conexão de vários locais do concelho, em particular entre a zona do Mercado Municipal e a zona próxima da Nersant e da autoestrada da Beira Interior (A23/IP6)”.