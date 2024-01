Terreno do antigo Bairro 16 de Março vai servir para habitação a custos acessíveis

A Câmara Municipal de Santarém encontrou finalmente um destino para o terreno do antigo Bairro 16 de Março, que já esteve várias vezes em hasta pública sem que surgissem interessados na sua aquisição. O município vai destinar aquela área, num dos extremos do planalto citadino, para construção de habitação com rendas acessíveis, num total de 38 fogos. Dentro do mesmo pacote está a requalificação de imóveis municipais no centro histórico da cidade, na Travessa da Roda (2 fogos), Travessa dos Pasteleiros (2 fogos) e na Rua José Paulo (4 fogos), num projecto que visa dar resposta a famílias que não encontram respostas no mercado tradicional por incompatibilidade entre os seus rendimentos e as rendas praticadas.

No total prevê-se um investimento na ordem dos 5 milhões de euros, com financiamento no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) resultante de um protocolo assinado a 22 de Dezembro entre a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU). O acordo envolveu ainda outros seis municípios da Lezíria do Tejo.

A última vez que o terreno do antigo Bairro 16 de Março foi colocado em hasta pública pela Câmara de Santarém foi no dia 17 de Fevereiro de 2023. O valor base de licitação do terreno, com mais de 3 mil metros quadrados, era de 646 mil euros. Em 2022, o município tinha lançado outra hasta pública para tentar vender o terreno, por um valor base de 476 mil euros, e antes já tinham sido realizadas outras tentativas para alienar o espaço.