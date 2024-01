Adjudicada empreitada de construção da USF Cardilium em Torres Novas

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A empreitada de construção da Unidade de Saúde Familiar (USF) Cardilium, em Torres Novas vai ser adjudicada à empresa Nov Pro Construções S.A., pelo valor de 1,9 milhões de euros (mais IVA) e prazo de execução de 550 dias. A proposta de adjudicação da obra, financiada a 100% no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, foi aprovada na reunião privada do executivo da Câmara de Torres Novas, realizada a 4 de Janeiro.

Este novo equipamento, que irá ficar localizado na avenida Xanana Gusmão, junto ao Hospital Rainha Santa Isabel, vai ter uma capacidade prevista para 14 mil utentes e permitir o alargamento da equipa dos actuais cinco médicos de Medicina Geral e Familiar para oito, incrementando a capacidade de atendimento em cerca de 40%, considerando os 8.500 utentes actuais.

A nível de layout interno, refere o município em comunicado, o edifício será caracterizado por uma ala dupla de gabinetes de observação e consulta que se dispõe paralelamente à avenida Xanana de Gusmão e a outra, perpendicular à anterior, constituída por uma ala simples de um corredor dando acesso a gabinetes e salas de tratamento, enquanto um segundo corredor de acesso restrito aos funcionários e agentes de saúde integra todos os compartimentos e células de apoio, bem como instalações sociais destinadas aos funcionários.

Todo o edifício vai estar preparado para a acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada e tem incorporadas soluções passivas para responder a condições de conforto térmico, iluminação e eficiência energética, quer ainda pelas soluções construtivas adaptadas em matéria de isolamento térmico e acústico. No que diz respeito ao estacionamento, encontra-se prevista uma capacidade de 67 lugares, sendo três afectos a pessoas com mobilidade condicionada, que se localizam na zona mais próxima da entrada, e dois estacionamentos reservados exclusivamente a ambulâncias, para além da reserva de um lugar para paragem nas manobras de carga e descarga de pacientes.