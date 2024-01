Trata-se da única caixa automática a servir a populosa zona do Sacapeito.

Caixa multibanco do IPDJ de Santarém danificada

A caixa multibanco existente na delegação de Santarém do Instituto Português do Desporto e Juventude, na Avenida Forcados Amadores de Santarém, foi danificada e encontra-se fora de serviço há alguns dias. O teclado ficou estragado e inoperacional, supostamente devido a acto de vandalismo. Trata-se da única caixa automática a servir a populosa zona do Sacapeito.