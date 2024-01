Estacionamento inteligente em Tomar não está a funcionar devido a problemas técnicos

O sistema de estacionamento inteligente que foi implementado em Tomar para gerir a ocupação de lugares de estacionamento na cidade, ainda não está a funcionar devido a problemas técnicos. A câmara municipal realizou um investimento de cerca de 250 mil euros no projecto que foi financiado no âmbito das Smart Cities (cidades inteligentes). Na reunião de câmara, realizada a 21 de Dezembro, o vereador Tiago Carrão (PSD) alertou para o facto da população ainda não ter conhecimento da solução. O vereador referiu ainda que a aplicação não está a funcionar e nota que quando funciona os números e lugares disponíveis não estão correctos ou actualizados.

Hugo Cristóvão, presidente da Câmara Municipal de Tomar, começou por destacar que foram um dos primeiros municípios a implementar o sistema, que envolve empresas como a Softinsa. O autarca esclareceu que todas as tecnologias e novidades têm problemas e admite que o sistema não está a funcionar a 100%. O presidente apontou que o problema reside nas câmaras que contabilizam os veículos através da leitura das matrículas, que já foram substituídas por uma tecnologia melhor, apesar de ainda não ter resolvido o problema na sua totalidade. Determinadas matrículas não são lidas pelas câmaras devido à luminosidade durante o dia, o que causa erros na contabilização dos lugares disponíveis. As dificuldades técnicas mencionadas são a razão pelo município não ter feito uma grande divulgação do sistema, que interessa mais a quem visita a cidade e não conhece os locais de estacionamento, referiu Hugo Cristóvão.