Junta de Azambuja doa receita de festival à Misericórdia para investimento na infância

A Junta de Freguesia de Azambuja fez uma doação no valor de cinco mil euros à Santa Casa da Misericórdia de Azambuja, verba resultante da venda de parte dos bilhetes de entrada na segunda edição do festival Azambuja CultFest, que decorreu entre 22 e 24 de Setembro de 2023.

No acto da entrega do cheque simbólico, no decorrer da última assembleia de freguesia, realizada a 21 de Dezembro, o presidente da junta, André Salema, justificou a escolha da Misericórdia por esta instituição ter em marcha projectos, apoiados por fundos europeus, na reabilitação de valências sociais. “Temos a ideia que o valor que pretendemos doar não é excepcional mas é uma ajuda da nossa comunidade”, afirmou o autarca, que ficou de fora da votação para escolha da instituição beneficiária por ser o actual presidente da mesa da assembleia da Misericórdia.

O autarca socialista adiantou ainda que a segunda edição do CultFest, que levou arte e cultura à vila de Azambuja, teve mais público do que a primeira edição realizada em 2022. Em Setembro último, André Salema tinha revelado que a instituição a ser contemplada com parte das receitas da bilheteira era a Misericórdia, por estar a desenvolver um projecto de remodelação de uma sala de berçário e construção de uma nova. Na primeira edição igual verba foi doada aos Bombeiros de Azambuja.

O cheque simbólico foi entregue em mãos ao provedor da instituição, Vítor Lourenço, que agradeceu o gesto solidário e classificou aquele apoio como “muito relevante” para a instituição que está empenhada em concretizar vários projectos sociais, principalmente na valência da infância.