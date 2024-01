Recolha de monos vai custar meio milhão de euros em VFX

A recolha de monos - ou a falta dela e a acumulação desses resíduos junto dos ecopontos - é um problema que continua a dar dores de cabeça aos moradores e aos políticos em Vila Franca de Xira e para tentar ajudar a resolver o problema a câmara municipal aprovou o lançamento de um concurso público para adjudicar esse trabalho a empresas privadas.

O concurso vai ser lançado por um valor base de 540 mil euros e é justificado com a acumulação de resíduos de grandes dimensões junto dos ecopontos das diferentes freguesias do concelho, “sendo fundamental garantir as condições de salubridade e segurança dos locais onde são depositados monos”, lê-se na proposta, que considera ser “imprescindível” a recolha deste tipo de resíduos. O preço base foi designado após consulta preliminar feita ao mercado.

A contratação irá abranger os anos económicos de 2024 até 2027, com encargos financeiros a começar nos 202 mil euros para os cofres da câmara já no próximo ano. A CDU votou contra a proposta por considerar que o município ficaria melhor servido se apostasse no reforço do seu quadro de pessoal para realizar essa tarefa, ao invés de o adjudicar a privados, algo que, consideraram os vereadores daquela força política, nem sequer está a ser feito com qualidade nos últimos anos.

Tal como O MIRANTE tem vindo a noticiar, não há semana em que os leitores do jornal não façam chegar à redacção imagens de lixo e monos acumulados junto às ilhas ecológicas um pouco por todo o concelho de Vila Franca de Xira, com especial incidência em Alverca do Ribatejo, Vialonga e Póvoa de Santa Iria, sendo reclamadas melhorias urgentes no serviço de recolha. É na Póvoa de Santa Iria que se tem ouvido mais queixas.