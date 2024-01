Refeições escolares gratuitas para todos os alunos do concelho do Sardoal

As refeições escolares vão ser gratuitas para todos os alunos que frequentam desde o ensino pré-escolar até ao 3º ciclo do ensino básico do Agrupamento de Escolas do Sardoal. A decisão foi aprovada por unanimidade em reunião camarária. Desde 2013 que as refeições escolares no concelho são gratuitas até ao segundo ciclo de escolaridade. Segundo explicou o presidente do município, o social-democrata Miguel Borges, a importância desta medida no orçamento familiar levou a autarquia a estender ao terceiro ciclo.

“Na base da proposta aprovada está a prioridade que o município dá à educação enquanto factor decisivo na estratégia de desenvolvimento social e económico do concelho. Além disso, o executivo municipal também se preocupa em inserir, nas políticas sociais, o apoio às famílias com crianças e jovens em idade escolar que, face a algumas dificuldades que atravessam, manifestam cada vez mais maiores dificuldades em suportar despesas indispensáveis e inadiáveis como são as da educação dos seus filhos”, sublinhou Miguel Borges.