Utentes de VFX exigem melhor atendimento no hospital e centros de saúde

São urgentes medidas de defesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e que isso se traduza em melhor atendimento e provimento de recursos humanos no Hospital de Vila Franca de Xira e nos centros de saúde dos concelhos de Azambuja, Benavente, Vila Franca de Xira, Arruda dos Vinhos e Alenquer. A posição conjunta resulta de uma resolução aprovada durante uma vigília de utentes realizada em frente ao centro de saúde de Alverca pelo MUSP - Movimento de Utentes dos Serviços Públicos. “Não acreditamos na ilusão que nos querem impingir de que o problema da saúde é falta de organização, porque sabemos que a origem do problema é a falta de meios humanos e equipamentos do SNS”, referem os utentes.

A resolução exige também que o Hospital de Vila Franca de Xira tenha um orçamento mais forte, capaz de contratar mais profissionais e poder ampliar as suas instalações, “permitindo a capaz resposta às necessidades dos utentes”, incluindo a garantia de uma actividade regular, incluindo aos fins-de-semana, da urgência de obstetrícia e reforço dos cuidados de saúde, em áreas como a saúde materna e a saúde mental.

“Não nos contentamos com a contratação de alguns profissionais para atendimento de situações agudas e para passar atestados ou receituário. Estes não são os serviços que pretendemos, precisamos e merecemos”, condenam os utentes. O MUSP apela também ao alargamento dos serviços de atendimento complementar que actualmente apenas funcionam nos centros de saúde da Póvoa de Santa Iria e Benavente.

O documento foi enviado ao Presidente da República, primeiro-ministro, grupos parlamentares, movimento associativo, delegação da União de Sindicatos de Lisboa da CGTP, vereadores e presidente da Câmara de VFX bem como às forças políticas representadas na Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira.